Reprise : aux États-Unis, les employeurs prêts à tout pour recruter

Des cuisiniers, des chefs, des barmen, des serveurs... Dès l'entrée, on voit l'affiche qui annonce que cet établissement recrute. Il a ouvert ses portes il y a un mois et a déjà connu un démarrage fulgurant. Le propriétaire des lieux est prêt à tout pour trouver du personnel. "C'est très surprenant de voir à quel point il est difficile de trouver du monde. Nous offrons un bonus de 1 000 euros à de nombreux collaborateurs. Et nous avons aussi un système de parrainage", explique Jason Berry, propriétaire du restaurant "Gatsby". Ce patron veut multiplier par deux le nombre de ses salariés. Il recrute tous azimuts.

Cependant, tous les Américains ne sont pas prêts à retourner travailler. La peur du Covid-19 reste vive. Et les aides sociales sont plutôt généreuses. Des patrons utilisent tous les moyens pour attirer et fidéliser les nouveaux salariés. D'après une étude récente, 42% des petites et moyennes entreprises ont des problèmes de recrutement aux États-Unis. Et l'une des raisons est que de très nombreuses écoles n'ont jamais rouvert leurs portes depuis le début de la pandémie. Et les parents sont obligés de rester à la maison pour garder les enfants.