Reprise de l'épidémie de Covid-19 : que font nos voisins européens ?

Les contaminations au Covid-19 repartent à la hausse en Europe. Pour l’instant, la France ne s'en sort pas si mal grâce à son taux de vaccination de 74%. C'est l'un des plus hauts du continent, loin devant celui du voisin allemand, qui plafonne à 67%.

À l'heure du déjeuner ce samedi, il suffisait de présenter un pass sanitaire dans ce restaurant de Dresde. Lundi, les non vaccinés ne pourront plus entrer. “S’ils ne sont pas vaccinés ou guéris, ils devront malheureusement rester dehors”, prévient la directrice commerciale de l’établissement. “On aura moins de clients, mais au moins, on reste ouvert”.

La Saxe enregistre le taux d'incidence le plus haut d'Allemagne et le taux de vaccination le plus faible : 56%. “Je n'ai toujours pas pris le temps de le faire. Je suis tout le temps en déplacement avec mon travail”. “Je vais rester à la maison et je me contenterais d'aller au travail.

Les hospitalisations pour Covid ont augmenté de 40% par rapport à la semaine dernière. Actuellement, 2 000 Allemands sont en soins intensifs. “Le plus tragique, c'est que nous avons souvent des parents pratiquement tous non vaccinés, qui ont été infectés par leurs enfants ou dans leur cercle social”, déplore le Dr Armin Geise, chef du service de réanimation à l’hôpital de Nuremberg.

La vague vient des pays d'Europe de l'Est. Le taux d'incidence y dépasse souvent les 500 pour 100 000 habitants. On retrouve les pays où le taux de vaccination est le plus faible. Pour l'encourager, la Grèce renforce par exemple son pass sanitaire. Il est exigé dans tous les commerces et contrôlé par la police.

En France, la couverture vaccinale est bien meilleure. L'effort se concentre chez nous sur les moins de 12 ans. Le masque redevient obligatoire à l'école primaire dans 61 départements à partir de lundi. Pas question en revanche pour le moment de vacciner les 5-11 ans. Les États-Unis le font depuis mercredi pour compenser leur retard. Au total, 67% des Américains sont vaccinés. C'est 10 points de moins qu'en France.

