VIDÉO - Reprise des vols vers les États-Unis : "C'est juste merveilleux de se voir" pour les familles séparées

Rarement deux sœurs ont été aussi bouleversées de se retrouver, à l'aéroport international John-F. -Kennedy de New York lundi apès-midi. Depuis 18 mois, impossible pour elles de s'étreindre : "On attendait ce moment depuis longtemps. La voir, voir les enfants, mon frère, tout le monde, c'est juste merveilleux", se réjouit devant les équipes de TF1 Sarah, la grande sœur qui vient d'arriver.

Poser les pieds sur le sol américain n'était pourtant pas gagné. Quelques heures auparavant, à l'aéroport de Roissy, visiblement stressée, elle craignait d'être refoulée de l'avion comme cela lui est arrivé quelques jours plus tôt. "Je me suis présentée ici pour partir et, à la porte de l'avion, on m'a refait le coup" en rappelant que l'ouverture des frontières ne reprendrait qu'"à partir du 8 novembre et non pas du 5 novembre", explique-t-elle dans le reportage en tête d'article.