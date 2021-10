Reprise épidémique au Royaume-Uni : les dégâts du laisser-faire

Le Royaume-Uni a-t-il raison d'avoir abandonné tous les gestes barrières ? Depuis quelques jours, le nombre de contaminations repart à la hausse dans le pays, 40 000 en 24h. Certains commencent à se demander si cette stratégie était finalement la bonne.

En marchant quelques minutes dans les rues de Londres, on est amené à croire que le Covid a complètement disparu. L'impression du retour à la vie d'avant est flagrante. Le masque a disparu des rues, des commerces, des écoles. Et même dans les métros londoniens où il est obligatoire, ils sont nombreux à ne plus respecter la règle. Depuis le 19 juillet, le Royaume-Uni a mis fin au respect des gestes barrières. Boris Johnson avait déclaré avant l'été qu'il fallait désormais apprendre à vivre avec le virus.

Toute l'info sur Le WE

Mais ce choix a des conséquences aujourd'hui. Les nouveaux cas quotidiens de Covid-19 sont au plus haut depuis un an. "Je pense que le Royaume-Uni veut aller plus loin que le reste de l'Europe. C'est une bonne idée mais on va peut-être trop vite", constate un passant anglais. Cette semaine, alors que la France comptait en moyenne 4 700 nouvelles contaminations par jour, le Royaume-Uni en a connu plus de 40 000. Mais à Londres, les habitants ne semblent pas plus préoccupés que ça.

Comme en France, les plus de douze ans sont vaccinés à 80% au Royaume-Uni, mais essentiellement avec de l'AstraZeneca, moins efficace contre les contaminations que Pfizer ou Moderna. Avec la fin des gestes barrières, le virus et ses variants se sont propagés beaucoup plus vite avec des conséquences dramatiques pour la population pas encore immunisée. Les chiffres sont alarmants. Cette semaine, la France comptait 216 morts du Covid-19 contre 830 au Royaume-Uni, soit quatre fois plus. Au total, depuis l'apparition de la pandémie, le Royaume-Uni compte 20 000 morts de plus du Covid-19 que la France.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.