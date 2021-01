Réseaux sociaux : attention à l'hypocrisie

Donald Trump est désormais suspendu à communiquer sur différentes plateformes numériques comme Facebook, Twitter ou d'autres. Leurs dirigeants se sont dirigés vers une sorte d'entreprise de moralisation. Pendant des années, c'est pourtant l'ex-président américain qui a assuré leur promotion avec des messages vengeurs sans qu'ils n'y voient d'inconvénient. Ayant gagné la notoriété, ils ont laissé croire que les affaires du monde se réglaient sur leur site. Mais à présent, ils se réveillent parce que Donald Trump va disparaître. Il faut bien qu'ils discutent avec un nouveau président. On ne peut pas le leur reprocher mais ce ne sont pas non plus des figures de parangon de vertu démocratique. Quelles sont les conséquences de ces décisions ? Comment trouver le juste équilibre entre la liberté d'expression et la lutte contre les propos haineux ? Quid du projet de la Commission européenne de civiliser les réseaux sociaux ?