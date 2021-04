Restrictions ou déconfinement : où en sont nos voisins européens ?

La France met du temps à sortir de cette troisième vague, car elle a commencé beaucoup plus tard que chez nos voisins. En Grande-Bretagne, le pic a été atteint au début du mois de janvier avec 880 cas pour 100 000 habitants. C'est plus que nos 584 actuels. Le confinement a duré plus de trois mois et il a permis de retourner à la normale. Situation similaire au Portugal avec un pic beaucoup plus élevé à la fin du mois de janvier et plus de deux mois de confinement.