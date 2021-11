Retour des touristes aux Etats-Unis : à bord du premier vol Paris-New York

Ces voyageurs n'ont pas hésité une seconde. Ils ont choisi le premier vol à destination des États-Unis. La plupart n'ont pas vu leurs proches depuis près de deux ans, une éternité selon eux. Cette levée des restrictions est espérée depuis des mois par ces familles séparées. "J'ai ma fille et son mari qui sont partis s'y installer l'année dernière. Là, on a besoin de toucher, on a besoin de sentir et on a besoin de vivre", explique un voyageur.