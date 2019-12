Retraites à points : les limites du modèle suédois

En Suède, chaque jour travaillé apporte des points de retraite. Plus les carrières sont longues, plus les pensions sont importantes. Mais avec la réforme du système opérée il y a vingt ans, le montant des retraites a baissé pour 92% des femmes et 72% des hommes. En cause, la méthode de calcul. Le pays a donc décidé d'allonger la durée du temps de travail pour équilibrer le système.



