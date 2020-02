VIDÉO - Au Royaume-Uni, plus d'un million de seniors travaillent après 65 ans

Au Royaume-Uni, plus d'un million de personnes - contre 380.000 en France - travaillent après 65 ans. C'est l'âge légal aujourd'hui pour toucher sa retraite. Un âge qui sera repoussé d'un an à partir de 2020 alors que les trajectoires visées par l'exécutif prévoient de reculer l'âge à 67 ans en 2028 et à 68 ans à l'horizon 2044. Toute une génération parfois obligée de continuer à exercer un métier et qui explique la situation de plein emploi que connaît le pays (3,8% de taux de chômage en décembre 2019).

C'est le cas de Roger Proud qui a voulu reprendre le travail après sa retraite. Malgré ses 72 ans il n'a eu aucun mal à trouver un emploi d'ouvrier de maintenance. "Le patron d'une entreprise m’a demandé si je voulais travailler quelques jours. J’ai d’abord fait deux jours, puis trois, puis quatre et finalement je fais un plein temps", explique le Britannique, "c'est fatigant mais j'aime ça".