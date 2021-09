VIDÉO - Rome : les sangliers envahissent la ville

Ils se faufilent dans les rues de la capitale italienne, déambulant parfois même au milieu des bouchons. À Rome, des sangliers s'invitent de plus en plus souvent en ville, comment en attestent des photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Si les images peuvent faire sourire, le ras-le-bol monte chez les Romains et la campagne municipale en cours s'est emparée du sujet.

La multiplication des sangliers n'épargne pas l'Hexagone. Quand 30.000 sangliers étaient tués chaque année dans les années 1970, ils sont désormais 800.000. Les dégâts causés par ces animaux s'élèvent à 80 millions d'euros par an pour les agriculteurs, comme l'explique notre journaliste Benjamin Cruard dans la vidéo en tête de cet article.