VIDÉO - Routes, ports, voies ferrées... : en quoi consiste le projet chinois colossal de "nouvelle Route de la soie"

Lors de son premier jour de visite en Chine en janvier 2018, Emmanuel Macron avait plaidé pour une nouvelle alliance entre Pékin et l’Europe, dont il souhaitait l’implication dans la nouvelle route de la soie, projet de construction de routes, ports, voies ferrées et parcs industriels à destination de l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Ce lundi 25 mars, lors de sa visite d'Etat en France, Xi Jinping et Emmanuel Macron doivent discuter de ce projet pharaonique dont le président chinois est venu faire le service après-vente lors d'une mini tournée européenne.





L'Italie a dores et déjà annoncé sa participation à ce projet titanesque. Une décision accueillie fraîchement par ses partenaires européens dont la France.





Appelé "La ceinture et la route" en Chine, il a été lancé en 2013 par Xi Jinping. Il vise à ressusciter l’antique Route de la soie qui acheminait à dos de chameau des produits de l’Empire du milieu vers l’Europe. Le but est de construire une ceinture terrestre reliant la Chine à l’Europe occidentale via l’Asie centrale et la Russie et une route maritime permettant de rejoindre l’Afrique et l’Europe par la mer de Chine et l’océan indien. Le projet concernerait 65 pays représentant 60% de la population mondiale et environ le tiers du PIB de la planète. Il doit réunir des investissements de plus de 1.000 milliards de dollars.