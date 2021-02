Le Royaume-Uni forme 30.000 bénévoles pour vacciner la population contre le Covid-19

L'objectif de cette initiative est simple : protéger le plus de personnes possible alors que le variant britannique se propage à vitesse grand V sur le territoire. La semaine passée, le Royaume-Uni avait dépassé la barre des 100.000 morts du Covid-19 - devenant le pays le plus endeuillé d'Europe. Si la courbe des nouvelles contaminations a baissé grâce au reconfinement, les autorités britanniques veulent mettre les bouchées doubles sur la vaccination. Et surtout conserver la cadence. Au Royaume-Uni, 9.468.382 doses ont été injectées. Un chiffre impressionnant quand la France n'en est pour sa part qu'à 1,5 million de vaccinations.