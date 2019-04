VIDÉO - Un strip-tease dans le Parlement anglais pour l'écologie

Ce n'était pas un poisson d'avril. Onze activistes ont fait un strip-tease dans les galeries de la Chambre des communes réservées aux visiteurs. Positionnés au-dessus des bancs des députés, ils ont offert aux députés britanniques un spectacle hors du commun. Sur les corps dénudés s'affichaient des slogans alertant sur l'urgence climatique actuelle. S'il n'est pas réussi à interrompre les débats à propos du Brexit, le groupe a fait parler de lui sur les réseaux sociaux grâce au buzz provoqué par les images de cette action.





Pour marquer le coup, deux d’entre eux étaient déguisés en éléphant. Les autres pointaient "l’éléphant dans la chambre", une expression anglaise qui signifie qu’il y va un sujet problématique dont personne ne veut parler. Une démarche que le militant Mark Ovland résume dans un communiqué diffusé sur Twitter : "Nous sommes obligés d'agir de la sorte car la question la plus importante et la plus urgente de notre époque est ignorée de manière flagrante par notre gouvernement et nos médias".