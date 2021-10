Royaume-Uni : face aux pénuries, la désillusion des pro-Brexit à Stoke-On-Trent

En entrant à Stoke-On-Trent, au nord de Birmingham, il n'y a pas de doute, le dépérissement de l'activité saute aux yeux. Partout dans la ville, les magasins ferment. On ne compte plus les fonds de commerce à vendre et les échoppes abandonnées. "Il suffit de balader et de regarder", a fait constater une habitante.