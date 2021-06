Londres : incendie spectaculaire dans le métro, une centaine de pompiers sur place

Une station du métro londonien ravagée par les flammes. Selon les pompiers de la capitale britannique, la gare d’Elephant and Castle est le théâtre d'un important incendie ce lundi après-midi. Au total, quinze camions et une centaine de pompiers sont mobilisés.

La cause de l'incendie reste, pour l'heure, inconnue, selon les autorités. D'après la correspondante de TF1/LCI à Londres, "Scotland Yard écarte toujours la piste terroriste" et, ce lundi après-midi, "la piste accidentelle est privilégiée". "Pour l'instant, il n'y a toujours aucune victime à déplorer. En revanche, les autorités demandent à tous les riverains de ne pas s'approcher et de fermer leurs fenêtres", poursuit Élise Stern.

"Trois entrepôts commerciaux sous les arches ferroviaires sont en flammes et quatre voitures et une cabine téléphonique sont également partis en fumée à proximité de la gare d'Elephant and Castle. Des routes sont fermées et il est conseillé aux riverains d'éviter la zone et de garder les fenêtres et les portes fermées", ont publié sur Twitter les pompiers. D'après Élise Stern, "beaucoup de riverains ont rapporté des odeurs très fortes de plastique brûlé, beaucoup de fumée" en raison de "dégagements de produits chimiques qui peuvent être toxiques"