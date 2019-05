VIDÉO - Royaume-Uni : quel avenir pour le Brexit après la démission de Theresa May ?

Ce scénario, redouté par les milieux économiques, signifierait une sortie sans transition de l'UE et les relations entre le Royaume-Uni et l'UE seraient alors régies par les règles de l'Organisation internationale du Commerce, le pays ayant quitté du jour au lendemain le marché unique et l'union douanière.





Le successeur de Theresa May, qui sera sans nul doute un Brexiter, pourrait se prononcer pour un Brexit dur, permettant au pays de nouer ses propres accords commerciaux comme le soulignent ses tenants. L'UE et le Royaume-Uni ont intensifié ces derniers mois leurs préparatifs face à l'éventualité d'un no deal, d'autant plus crédible si le favori des militants conservateurs pour succéder à Theresa May à la tête du Parti --et donc du gouvernement-- est le grand apôtre du Brexit Boris Johnson, ex-ministre des Affaires étrangères.