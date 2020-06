Royaume-Uni : six personnes blessées dans une attaque au couteau à Glasgow

Une nouvelle attaque au couteau a eu lieu ce vendredi au Royaume-Uni. Six personnes, dont un élément des forces de l'ordre, ont été blessées dans l'incident. L'assaillant a été tué par la police. On ignore encore le mobile de l'attaque. Pour l'instant, la piste terroriste n'est pas retenue par les enquêteurs. Mais cette nouvelle attaque intervient quelques jours seulement après l'attentat de Reading, qui avait fait trois morts près de Londres.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.