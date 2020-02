Ruée sur l'or des pharaons au Soudan

Au Soudan, l'or est à la fois banalisé et adulé. Les mines près des berges du Nil, celles qui fournissaient en or l'Égypte des pharaons, tournent à nouveau à plein régime. Le métal jaune permet de faire travailler plus d'un million de personnes et de faire vivre autant de familles. L'État soudanais engrange les recettes, mais l'impact environnemental de cette industrie inquiète les populations riveraines.



