Corée du Nord : la boite à fantasmes

La fascination qu’exerce le pays le plus secret du monde est telle qu’il n’en a pas fallu beaucoup pour faire circuler cette fausse nouvelle. C’est très exactement l’absence du leader incontesté de la Corée du Nord, le mercredi 15 avril, lors des commémorations qui, chaque année, célèbrent la naissance de son grand-père, fondateur de la RPDC et de la dynastie des Kim, qui a suffi à enclencher la machine à fantasmes.

Il est vrai que ce jour-là, désigné comme la Fête du Soleil, il est de tradition d’organiser sur la place qui porte son nom, au cœur de Pyongyang, une gigantesque parade en mémoire de feu Kim Il Sung. Des rassemblements géants à la chorégraphie millimétrée dont les Nord-Coréens ont seuls le secret. Or ce 15 avril, point de parade, et pas plus de Kim Jong Un. Tout juste reçoit-on dans nos rédactions les images de quelques couples endimanchés venant, comme c’est la coutume, déposer des fleurs aux pieds des deux statues monumentales incarnant le grand-père et le père de l’actuel N°1 du régime.

Immédiatement, c’est d’abord le site internet sud-coréen Daily NK, relayant des sources anonymes à l’intérieur du pays, qui croit savoir que le chef suprême se remet difficilement d’une opération cardiaque réalisée le 12. Possible, même si des photos datées du même jour montrent ce dernier, apparemment en pleine forme, supervisant des exercices de tir sur une base aérienne. Le lendemain c’est CNN qui révèle qu’une de ses sources au sein du renseignement américain affirme que Kim est "en grave danger". Mais 24 heures plus tard, Donald Trump lui-même, entre deux élucubrations sur le coronavirus, se charge de mettre en doute la crédibilité de la chose. Enfin samedi, le site TMZ annonce carrément que le leader nord-coréen est probablement mort.