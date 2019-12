Russie : des missiles "invincibles" déployés au sud du pays

LE WE 20H

Il les présente comme pratiquement "invincibles". Depuis hier, Vladimir Poutine se vante de la mise en service par son pays de nouvelles armes. Il s'agit de missiles hypersoniques. Selon les autorités russes, ils sont capables d'atteindre une cible quasiment partout dans le monde et de se jouer de n'importe quel bouclier antimissile.



