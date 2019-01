VIDÉO - Il vole en plein jour une toile de la galerie Tretiakov de Moscou

SANS-GÊNE - Un voleur a subtilisé un tableau du XIXe siècle du célèbre peintre russe Arkhip Kouïndji, en plein jour le 27 janvier, au nez et à la barbe des gardiens et visiteurs, lors d'une exposition à la galerie Tretiakov de Moscou. Un suspect a été interpellé ce lundi et la toile a été retrouvée, intacte.