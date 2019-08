VIDÉO - Russie : Vladimir Poutine, retour sur 20 ans de pouvoir

Sur la scène internationale, celui qui avait qualifié la disparition de l'Union soviétique de "plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle" s'est employé à restaurer l'influence de la Russie dans le monde, mise à mal après la chute de l'URSS et les années chaotiques du règne de Boris Eltsine. Sa méthode ? Une lutte patiente et obstinée, à l'affût de signes de faiblesse de l'adversaire, expliquait en 2013 ce huitième dan de judo. Une technique appliquée avec succès en Syrie, où l'intervention militaire de la Russie depuis 2015 en soutien au régime de Damas a changé le cours de la guerre et permis au président Bachar al-Assad de rester au pouvoir. L'année précédente, Vladimir Poutine avait endossé les habits de restaurateur de la "grande Russie" en annexant la péninsule ukrainienne de Crimée.





Extrêmement discret sur sa vie privé, Vladimir Poutine, père de deux filles et divorcé depuis 2013, aime se donner l'image d'un homme aux goûts simples, menant "une vie ordinaire" et aimant "les romans historiques et la musique classique".