Rwanda, le fleuron du high-tech en Afrique

À Kigali, la capitale vibrante d'un Rwanda en plein essor, on veut être à la pointe d'une économie connectée. Les transactions se font presque toutes via des banques mobiles, sans carte de crédit, mais avec des mots de passe et des codes que l'on s'échange. Pas étonnant que la première marque africaine de smartphone, MaraPhone, ait vu le jour dans ce pays. L'assemblage des composants et la conception de la carte-mère, tout est fait localement. La marque dessert le marché local, mais exporte aussi sur tout le continent et au-delà, grâce à des prix abordables de 40 à 160 euros l'unité.

Tournés vers l'avenir, les Rwandais parient aussi sur le tout électrique pour les voitures. À terme, l'idée est de réduire drastiquement les importations pétrolières et d'atteindre l'autosuffisance énergétique. Dans ce pays, on teste à la fois les énergies propres et les solutions de mobilités partagées via les applications numériques. En somme, tout est fait pour transformer le pays en petit paradis numérique et sans pollution. Et cela génère des opportunités. En plein développement, le Rwanda attire des investisseurs étrangers.