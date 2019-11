Sahel : faut-il maintenir l'opération Barkhane ?

Traquer les mouvements djihadistes en apportant un soutien à la population, ainsi que former et impliquer les armées locales à la lutte antiterroriste sont les deux principales missions de l'opération Barkhane aujourd'hui. Pour la première fois, Emmanuel Macron s'est dit prêt à revoir les modalités de l'intervention française au Sahel. Alors, faut-il maintenir cette opération ?



