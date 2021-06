Sahel : retour sur l'attaque la plus meurtrière au Burkina Faso

Le massacre le plus important, jamais perpétré au Sahel, s'est produit à Solhan. La frontière avec le Niger n'est ici qu'à une quarantaine de kilomètres. Et à Ouagadougou, la capitale, ce drame ne suscite qu'horreur et crainte dans une ville secouée par des attentats en 2015 et 2016. "Les interrogations sur la capacité du pays et du système de défense et de sécurité à endiguer l'insurrection terroriste sont de plus en plus fortes", a affirmé Siaka Coulibaly, analyste politique burkinabè.