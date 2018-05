VIDÉO - San Francisco : un Airbus A320 évite un crash en série à un mètre près, les images saisissantes

Le 7 juillet dernier, peu avant minuit, les pilotes du vol 759 en provenance de Toronto pensaient effectuer un atterrissage comme les autres. Mais au lieu d'arriver sur la piste indiquée par la tour de contrôle, il a pris la direction d'une piste parallèle, une piste 'attente (ou taxiway) où se trouvaient déjà quatre avions, remplis de passagers et prêts à décoller.





Quand l'Airbus A-320 a survolé le premier avion de ligne, les pilotes ont poussé les réacteurs à leur maximum pour reprendre de l'altitude. Au plus bas, l'avion n'était qu' 18 mètres du sol, selon le bureau américain de la sécurité des transports, soit un mètre de plus seulement de la queue d'un 787 qui se trouvait en-dessous. Le crash a été évité de justesse et aucun dégât matériel ni aucune victime n'ont été à déplorer.