Sans touristes étrangers, Athènes change son fusil d’épaule

En 2019, plus de cinq millions de touristes étrangers ont visité la capitale grecque. Un an plus tard, à la même période, ces vacanciers ont particulièrement disparu de la ville d’Athènes. Dans les rues du centre-ville, une bonne partie des hôtels sont fermés. Ceux qui restent ouverts affichent un taux d’occupation impensable en temps normal. Les établissements haut de gamme ne sont pas épargnés, malgré leurs tarifs réduits. Face à une crise sans précédent, ils redoublent d’imagination pour attirer des clients. Le manque de touristes n’a pas seulement un impact pour les hôtels, mais il en a également pour les locations de très courte durée. Il y a un an, un agent immobilier français repérait encore des appartements bon marché, pour les transformer en location journalière. Désormais à Athènes, le marché n’est plus du tout le même sans touristes. Dans le quartier chic de Kolonaki, les Athéniens retrouvent l’opportunité de louer, eux-même, en plein centre-ville à la place des vacanciers.



