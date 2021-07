Sauveteuse-plongeuse : une femme parmi les hommes

Ce jour-là, ils s'exercent en mer rouge, au large de Djibouti où se trouve la plus grande base française d'Afrique. Leur mission première est de récupérer des pilotes de chasse qui s'éjecteraient en vol. En parallèle, ils assurent des sauvetages variés sur terre comme en mer, une trentaine par an. Au milieu des porte-conteneurs, le naufragé fictif, un mannequin, vient d'être localisé. Nos deux plongeurs sont largués en plein vol, au plus près de la victime. Son état est évalué en pleine mer. Pour toute communication, les sauveteurs emploient des signes différents.

En quinze minutes, le naufragé est tiré d'affaire. Unis par le même câble, Franck et Karine remontent à bord. C'est un métier passionnant pour cette militaire, mère de deux enfants. "Parce que c'est un métier d'action, gratifiant. Sauver des vies, c'est super beau. Il faut croire en soi, en ses capacités. Si on sent qu'on est limite, il faut se remettre en question, s'entraîner et ça passe", précise-t-elle. Une vocation qu'elle exerce depuis trois ans à Djibouti où elle et ses quatre collègues sont en alerte 24h/24 et 7j/7.