VIDÉO - Scènes de liesse en Algérie après la démission d’Abdelaziz Bouteflika

Dans la soirée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a rappelé "qu'une page importante de l'histoire d'Algérie" se tournait tout en louant la "mobilisation continue, digne et pacifique" du peuple algérien. "Nous sommes confiants dans capacité de tous les Algériens à poursuivre cette transition démocratique dans ce même esprit de calme et de responsabilité" a-ti-l ajouté.