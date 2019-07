VIDÉO - Scènes de violences à Hong Kong : mais qui sont ces hommes en blanc qui passent à tabac les manifestants ?

Les assaillants sont des hommes armés de tringles de fer, de bâtons et de battes de baseball. Vêtus de blanc et parfois masqués, ils ont attaqué des manifestants antigouvernementaux et des journalistes.





Suite à ces violences, un homme est dans un état critique. Au total, 45 personnes ont été blessées, parmi elles un député démocrate, Lam Cheuk-ting. Ce dernier souligne l'absence de réaction des autorités qui n'ont procédé à aucune arrestation. Le chef de police a défendu ses troupes en expliquant qu'elles avaient déjà fort à faire avec les violentes manifestations antigouvernementales qui avaient lieu simultanément sur l'île de Hong Kong.