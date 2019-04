VIDÉO - Séisme aux Philippines : la piscine d'un gratte-ciel de Manille déborde et se vide sur les passants

La secousse, dont la magnitude révisée par l'institut américain USGS a été ramenée à 6,1, s'est produite lundi après-midi à une profondeur de 40 kilomètres. Son épicentre était à Castillejos, dans la province de Zambales, à environ 100 km au nord-ouest de Manille. Le séisme a provoqué d'importants dégâts sur l'aéroport international Clark, aéroport secondaire de la capitale, et donc fait trembler les immeubles de Manille, provoquant des scènes de panique. Plus de 400 répliques ont été recensées depuis lundi. Un nouveau tremblement de terre, encore plus puissant estimé à 6,4, a ébranlé le centre de l'archipel mardi.





Les autorités philippines ont par ailleurs annoncé que le bilan humain provisoire était passé à 16 morts, essentiellement dans la province voisine de Pampanga. Plus d'une centaine d'autres ont été blessées par la chute d'objets et de débris, notamment à Manille, selon la police. Le bilan pourrait encore grimper. Des équipes de secouristes ont été déployées dans la zone pour évaluer les dégâts, notamment dans des localités isolées désormais privées d'électricité et de moyens de communication.