VIDÉO - Séisme de magnitude 6,4 frappe Taïwan : deux personnes tuées et plus de 200 blessées

TREMBLEMENT DE TERRE - Un hôtel s'est effondré à la suite d'un séisme de magnitude 6,4 qui a frappé, mardi 6 février au soir à l'est de Taïwan, ont indiqué les autorités de l'île. D'après les premières déclarations, deux personnes ont été tuées et plus de 200 sont blessées. Plusieurs victimes seraient aussi coincées sous les décombres de plusieurs bâtiments effondrés.