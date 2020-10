Séisme en Turquie : les secours toujours en quête de survivants

Les premières secousses ont eu lieu dans la ville d'Izmir. Une trentaine de secondes d'effroi pour ses habitants. Les secousses terminées, le choc est total. L'épicentre du séisme se trouvait entre Izmir et l'île grecque de Samos. En Turquie, plusieurs bâtiments se sont effondrés, et sous chaque nuage de fumée, plusieurs vies étaient en jeu.



Cela fait presque 24 heures que les secours se battent contre la montre pour tenter de retrouver des survivants. Autour d'un immeuble d'Izmir totalement effondré, au milieu des secouristes débordés, un couple ne quitte pas les gravats des yeux. En-dessous quelque part, il y a leur fille. Dans le pays, on recherche encore des dizaines de personnes disparues.



