Séisme : la Turquie de nouveau durement frappée

Un puissant séisme a frappé l'Est de la Turquie vendredi soir, avec une secousse de 6,7 sur l'échelle de Richter. Les sauveteurs sont toujours en train de rechercher des survivants dans les décombres. Et les sinistrés craignent, particulièrement, les répliques qui se comptent déjà par dizaines. Sur les réseaux sociaux turcs, ils sont nombreux à s'en être pris au laxisme des autorités, en matière de normes antisismiques.



