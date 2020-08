Six Français et leurs deux guides nigériens tués au Niger par des hommes armés

Il était midi et demi, dans la zone de Kouré qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest, au Niger, quand des hommes armés ont pris pour cible huit personnes. Six Français sont morts ainsi que leur guide et leur chauffeur nigériens, selon une source locale. L'identité des assaillants est inconnue. Les victimes françaises étaient, semble-t-il, des humanitaires venus visiter la réserve. L'ambassade de France demande aux ressortissants vivants dans le pays d'éviter toute sortie.



