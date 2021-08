Soignante attaquée par un alligator aux États-Unis : la vidéo sous l’œil d'un spécialiste

Il va suffire d'une seconde d'inattention pour que Lindsay Bull vive la plus grosse frayeur de sa carrière de soigneuse. L'Américaine s'apprête à nourrir un alligator, mais en un instant, l'animal saisit sa main dans ses mâchoires et l'entraîne dans le bassin. La soigneuse se débat, mais l'alligator refuse de lâcher. Assistant à la scène, Donnie Wiseman est un simple visiteur. Pourtant, il entre dans l'enclos et monte sur l'animal jusqu'à ce qu'il desserre ses mâchoires.

Cette attaque rarissime, le docteur Samuel Martin, vétérinaire et directeur de La Ferme aux Crocodiles de Pierrelatte (Drôme), l'a connue une seule fois en 20 ans, à cause d'une erreur d'inattention. Ces animaux sont capables de reconnaître leurs soigneurs, mais leur appétit insatiable prime souvent sur cette relation. Pour les touristes de La Ferme aux Crocodiles, l'action de Donnie Wiseman est héroïque. La soigneuse blessée a pu être opérée et ses jours ne sont pas en danger. Ses gants de protection et le sang-froid de son sauveteur ont permis d'éviter le pire.