La rencontre Trump-Kim vaut-elle un prix Nobel ?

De nombreux experts observent que la Corée du Nord a déjà pris des engagements similaires par le passé, sans les respecter. En 1993, le pays avait signé à New York un accord de principe en faveur de la "paix et la sécurité dans une péninsule coréenne sans armes nucléaires", s'engageant à suspendre son retrait du Traité de non prolifération nucléaire (TNP). En 2005, Pyongyang avait même accepté d'"abandonner touts les armes nucléaires et les programmes nucléaires existants", avant de réaliser un an plus tard son premier essai nucléaire...





Vipin Narang, professeur au Massachusetts Institute of Technology, indique auprès de l'AFP que "la Corée du Nord n'a rien promis de plus qu'au cours des 25 dernières années", ajoutant qu'"à ce stade, il n'y a aucune raison de penser que ce sommet débouche sur quelque chose de plus concret que cela sur le front du désarmement". Pour Jeffrey Lewis, professeur au Middlebury Institute of International Studies, "la Corée du Nord n'offre toujours pas de désarmer".