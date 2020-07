Sommet européen : Emmanuel Macron dans les coulisses des négociations

L'Europe doit se mettre d'accord sur un plan de relance de 750 milliards d'euros. C'est historique et crucial pour notre avenir, mais controversé. D'un côté, les pays dits "club des radins", emmenés par le Pays-Bas et le Danemark. De l'autre, les pays dits "solidaires", avec en tête Emmanuel Macron et Angela Merkel. Un sommet européen se tient depuis trois jours à Bruxelles, mais les négociations semblent au point mort. Elles se jouent pourtant depuis des semaines. Nous avons pu les suivre en coulisses et en exclusivité.



