Sophie Pétronin de retour au pays : ce que l'on sait des conditions de sa libération

Les négociations de la libération de Sophie Pétronin ont commencé au printemps dernier, mais se sont accélérées cet été. Pour cause, le pouvoir malien, qui vient d'être constitué, a donné lieu à de nouvelles bases de discussions. Elle a été libérée en même temps qu'un prêtre, un jeune Italien et un homme politique malien. En contrepartie, pas moins de 200 djihadistes emprisonnés au Mali ont été délivrés. Ils ont été ramenés en avion dans leur zone depuis dimanche soir.



