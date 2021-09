Sous-marins : Joe Biden torpille le "contrat du siècle" de la France en Australie

Après plusieurs déconvenues ces derniers mois, il faut bien se rendre à l'évidence. Joe Biden n'est pas beaucoup plus francophile que Donald Trump. Pourtant, le président américain l'avait clamé haut et fort dès le début de son mandat, "America is back", l'Amérique est de retour sur la scène internationale. Mais dans les faits, en effet, c'est plutôt "America first", les intérêts des États-Unis priment sur tout le reste. Et désormais, leur horizon est l'Asie et surtout la Chine.