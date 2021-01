Spectacles et Covid : en Espagne, on joue !

Bien plus qu'un concert, c'est une expérience médicale dans laquelle le monde de la culture place beaucoup d'espoirs qui a été expérimentée en Espagne. 500 personnes testées négatives, ont été autorisées à danser, chanter, et même boire un verre, chacune munie d'un masque FFP, le tout dans une salle ventilée pouvant accueillir deux fois plus de monde. Les résultats étaient tombés huit jours plus tard : il n'y a eu aucune contamination.