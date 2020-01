St Martin's School, l'école des stars de la mode

Stella Mccartney et John Galliano y ont appris leur savoir-faire. C'est à la St Martin's School de Londres, que chaque année les grandes maisons de couture recrutent les futurs créateurs stars de la mode. Avec les professeurs, lors du défilé de fin d'année, elles viennent admirer l'univers créatif déjà affirmé des jeunes stylistes.



