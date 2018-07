VIDÉO - 44 000 couleurs, étoile filante, un an d'attente... Rolls-Royce, ou la démesure du luxe absolu

Les trajets sous la chaleur et dans les bouchons sont rarement agréables, sauf quand on a les moyens de s'offrir une Rolls-Royce et toutes les options possibles. Cette voiture mythique est fabriquée à Goodwood dans le sud de Londres. Là-bas, on exauce absolument tous les désirs des clients. Quelques exemples ? Une peinture en or, un plafond "voûte céleste", une portière lumineuse...