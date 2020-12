VIDÉOS - Les premières images des Fidji balayées par le super cyclone Yasa

Cela faisait plusieurs jours que les autorités multipliaient les appels à la prudence quant à l'arrivée du super cyclone Yasa sur les Fidji. Celui-ci a frappé ce jeudi la deuxième plus grande île de l'archipel, Vanua, avec des rafales à 345 km/h arrachant des toitures, provoquant des crues subites et des glissements de terrain. Les services météorologiques locaux ont prévenu que le cyclone, l'un des plus puissants jamais enregistrés dans le Pacifique Sud, risquait de générer des vagues géantes de dix mètres.

Le Premier ministre fidjien Frank Bainimarama avait averti que ce cyclone était d'une ampleur telle que l'ensemble de l'archipel devrait en ressentir les effets. "Partout aux Fidji, on peut s'attendre à ce que les précipitations s'intensifient et que les vents deviennent plus destructeurs", a-t-il déclaré, ajoutant craindre des crues subites et des inondations sur le littoral. Les dégâts pourraient être plus graves encore que ceux provoqués en 2016 par le cyclone Winston qui avait fait 44 morts. "Plus de 850.000 Fidjiens se trouvent sur la trajectoire du cyclone, soit plus de 95% de la population", a-t-il indiqué.