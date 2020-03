Super Tuesday : un mardi décisif pour Bernie Sanders

Et si un socialiste était élu président des États-Unis ? Quatorze États choisissent parmi les candidats en course pendant le "Super Tuesday". Bernie Sanders saura ce mardi soir si ses chances de représenter les démocrates se confirment. Il est jugé beaucoup trop à gauche par certains pour pouvoir gagner avec son programme, qui prévoit l'éducation et la santé gratuites pour tous.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.