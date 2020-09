Sur l’île de Lesbos, les migrants dans le plus grand dénuement

En Grèce, 12 000 personnes n'ont plus aucun abri suite à l'incendie du camp de Moria sur l'île de Lesbos. Les réfugiés, qui veulent tous quitter l'île, manifestent contre la construction d'un nouveau camp. Une solution qui d'après eux ne fera que recréer les problèmes de l'ancien. Face à cette urgence sanitaire, plusieurs pays européens, dont la France vont accueillir 400 jeunes mineurs. Un plan d'aide européen plus important devrait être annoncé à la fin du mois.



