Sur les traces de Gustave Eiffel au Portugal

Il a donné son nom à l'un des monuments les plus célèbres au monde. Gustave Eiffel n'a pas exercé son talent que dans notre pays. On lui doit la structure métallique de la Statue de la Liberté à New York. Mais aussi, plus surprenant, des ouvrages au Portugal. Nos journalistes sont partis sur les traces de cet ingénieur visionnaire, que l'on pourrait surnommer "l'homme de fer".



