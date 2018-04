Svalbard, cet archipel norvégien fascinant peuplé d’ours polaires

Avec une banquise à perte de vue, l'archipel norvégien du Svalbard est doté de paysages grandioses. Situé à 3326 km de Paris, il abrite 3000 ours polaires et est deux fois plus grand que la Bretagne. Pour nous y rendre, nous avons voyagé pendant 17 heures, et pris deux vols différents. Mais le trajet vaut le coup (malgré le froid, -13 degré tout de même !) : aussitôt arrivés, nous sommes subjugués par la beauté des paysages et du mode de vie (où l'on se déplace principalement en moto-neige, armé d'un fusil chargé en cas d'attaque d'ours, ça change de Paris !). Suivez le(s) guide(s) !