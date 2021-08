Talibans : les nouveaux maîtres de Kaboul

Kaboul s’est réveillé au son de ces coups de feu. Et voilà ce qui semble être les premières images de l’arrivée des Talibans à Kaboul. Et ce dimanche soir, c’est l’aéroport lui-même qui est attaqué, c’est-à-dire, l’endroit le plus sécurisé du pays par les Américains et l'Otan. Là, précisément, où toute la journée, les ambassades ont évacué leurs personnels. Là où l’ambassadeur de France, lui-même, a été transféré il y a deux heures.