Taux de contamination alarmant en Belgique : vers un durcissement des mesures

En Europe, l'Hexagone n'est pas le seul pays à se reconfiner pour endiguer la propagation du coronavirus. Dès lundi, la Belgique sera également confinée à cause du taux de contamination alarmant dans le pays. Elle prévoit de durcir les mesures, car la fermeture des bars et restaurants il y a quinze jours n'a pas suffit à freiner l'avancée de la pandémie. Avec 100 000 contaminations au cours des derniers jours, le télétravail sera désormais obligatoire et les commerces non-essentiels seront fermés.



En Belgique, l'école ne reprendra pas après les vacances. Certaines familles prennent déjà leurs dispositions et s'organisent pour les cours à domicile. Elles espèrent toutefois que ce confinement ne durera pas trop longtemps pour éviter de creuser les écarts dans l'apprentissage. Pour les soignants dans les hôpitaux, il était plus que temps d'opter pour un reconfinement.



